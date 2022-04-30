Российская авиация уничтожила более 200 националистов и 23 единиц бронетехники ВСУ – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Авиация России вывела из строя свыше десяти военных объектов ВСУ и уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, сообщил в ходе брифинга официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего", – отметил Конашенков, слова которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что также, по словам представителя ведомства, российские ракетные войска поразили 12 пунктов управления ВСУ, 319 районов сосредоточения солдат и военной техники Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения", – заявил Конашенков.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Также ВС РФ уничтожили 2 656 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.