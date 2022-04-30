ВС РФ уничтожили на Украине 142 самолета и 112 вертолетов – МО России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников в ходе спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", – рассказал Конашенков.

Он добавил, что также ВС РФ уничтожили 2 656 украинских танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1 189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 492 единицы автомобильной спецтехники.

Ранее Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила 38 объектов Вооруженных сил Украины. По его словам, среди них – семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 – в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" – в районе Великой Камышевахи.

До этого официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Всего в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

