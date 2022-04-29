МИД РФ раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала предложение посла Израиля в Киеве о переименовании ряда улиц в украинской столице.

Дипломат Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

"Вызывает недоумение позиция официального представителя государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память людей, спасавших евреев в годы холокоста, – настоящих героев украинского народа. И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", – приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что в период Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов. При этом сейчас украинские власти воздают им почести на государственном уровне.

Захарова выступила против того, чтобы имена преступников, повинных в холокосте, размещались по соседству с улицами, названными в честь героев, спасавших евреев на самом деле.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. В ведомстве заявили, что преступные действия совершила группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины.