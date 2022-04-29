МИД РФ раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала предложение посла Израиля в Киеве о переименовании ряда улиц в украинской столице.
Дипломат Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с инициативой переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.
"Вызывает недоумение позиция официального представителя государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память людей, спасавших евреев в годы холокоста, – настоящих героев украинского народа. И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", – приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что в период Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов. При этом сейчас украинские власти воздают им почести на государственном уровне.
Захарова выступила против того, чтобы имена преступников, повинных в холокосте, размещались по соседству с улицами, названными в честь героев, спасавших евреев на самом деле.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. В ведомстве заявили, что преступные действия совершила группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: