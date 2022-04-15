МИД РФ раскритиковал заявление Израиля относительно приостановки членства России в СПЧ ООН

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Слова главы МИД Израиля Яира Лапида относительно приостановления членства России в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Обратили внимание на сделанный 7 апреля министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом очередной антироссийский выпад. <...> Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие", – отметили в российском МИД.

Дипломаты РФ посчитали слова Лапида попыткой воспользоваться ситуацией вокруг Украины с целью отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающегося уже десятилетия арабо-израильского конфликта, в рамках которого Израиль незаконно оккупировал территорию Палестины, а также отрезал от внешнего мира людей, проживающих на западном берегу реки Иордан.

"Сектор Газа по сути стал "тюрьмой под открытым небом", двухмиллионное население которой в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введенной Израилем морской, воздушной и сухопутной блокады", – напомнили в министерстве.

Там добавили, что незаконная оккупация указанных территорий является самой продолжительной со времен Второй мировой войны, а возможно это стало благодаря молчаливому попустительству Соединенных Штатов и других стран Запада.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее отдали голос 93 страны, в том числе и Израиль. Против проголосовали 24 государства, воздержались 58. Уточнялось, что данное решение связано с российской спецоперацией на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

