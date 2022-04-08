Песков заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН не идет на пользу этому органу

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Решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека не идет на пользу данному органу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Никакой добавочной стоимости совету это не дает, наоборот, он теряет в этой ситуации", – полагает представитель Кремля.
Он добавил, что голосование ряда дружественных России государств за исключение страны из СПЧ ООН фактически является результатом принуждения к русофобии.
"Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления и, я бы сказал, принуждения к русофобии. Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем", – подчеркнул Песков.
О том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, стало известно 7 апреля. За нее отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства, воздержались 58. Уточнялось, что подобное решение принимается против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва сожалеет в связи с исключением РФ из СПЧ.
В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля своих полномочий в СПЧ ООН.
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
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