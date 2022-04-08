Политолог рассказал о последствиях приостановки членства РФ в СПЧ ООН

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Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека на практике не приведет к серьезным последствиям для страны, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

С 7 апреля РФ досрочно сложила свои полномочия в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин. Ранее Генассамблеей ООН была принята резолюция, за которую проголосовали 93 страны, касающаяся приостановки участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ).





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Россия ничего не теряет от выхода из СПЧ ООН, у него нет возможностей прямого действия. Главный орган – это Совет безопасности ООН. Россия – один из его пяти постоянных членов, которых нельзя исключить. Здесь ей ничего не угрожает.

Непосредственно на российских гражданах выход из СПЧ ООН также никак не отразится, потому что это прежде всего политический орган, считает политолог. По его словам, за последнее время ООН значительно утратила свой статус и влияние.

"ООН является отражением реалий существующего мирового порядка. Модель однополярного мира рухнула, а полицентричный мир еще только формируется. Нормы международного права в значительной степени перестали соблюдаться, мир стал играть по принципу "кто сильнее, тот и прав". И ООН ничего с этим не может сделать", – заключил Блохин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет в связи с приостановкой членства РФ в Совете ООН по правам человека. Он также добавил, что российская сторона продолжит отстаивать всеми возможными законными средствами свои интересы. До этого представитель Кремля заявил, что исключение РФ из СПЧ ООН немыслимо, поскольку деятельность этого объединения будет неполноценной.

