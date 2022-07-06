Янукович призвал народ определиться, хотят ли они воевать "до последнего украинца"

15:53
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к соотечественникам, сообщает ТАСС. Он призвал народ определиться, хотят ли они мира или продолжения войны.
Власть в Киеве политик назвал неопытной и авантюристичной. Он призвал нынешние украинские власти перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан.
"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца" либо пытаться сохранить то, что еще осталось", – заявил он.
По словам Януковича, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, чтобы спасти жизни украинцев и сохранить будущее для страны.
23 мая Киевский суд избрал Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным прокуратуры Украины, 21 апреля 2010 года подозреваемый от имени государства подписал соглашение с РФ, которым продлил пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет.
В 2019 году суд заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. В то же время суд оставил в силе арест его имущества. Ранее его признали виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны.
Януковича отстранили от поста президента Украины в 2014 году. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.
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