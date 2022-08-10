Иммунолог рассказал, кому угрожает новый вариант "Омикрона" "Рыбы"

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Новый геновариант "Омикрон"-штамма под названием "Рыбы" в первую очередь угрожает гражданам из группы риска. От этом Москве 24 рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус.

Ранее СМИ сообщили, что в Индии обнаружили новый геновариант "Омикрона". Ему присвоили название "Рыбы" в честь созвездия по аналогии с мутацией "Кентавр". Отмечается, что этот подвид распространяется быстрее своих предшественников на 10% в сутки.





Андрей Продеус профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог В варианте "Рыбы" обнаружили двойную мутацию в отдельном участке, которая потенциально в большей степени дает ему возможность связаться или, проще говоря, прилепиться к нашим клеткам. Потенциально такая способность делает его более заразным.

"В первую очередь опасность грозит людям с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы, а также с болезнями почек. Любая инфекционная патология для этих пациентов утяжеляет их основное заболевание", – пояснил Продеус.

Он добавил, что вирус также остается опасным для пожилых людей. Вместе с тем специалист отметил, что потенциально возможное широкое распространение новой мутации по миру совершенно не обязательно должно привести к росту числа госпитализаций.

"В мире многие люди переболели разными подвидами "Омикрон"-штамма, например "Стелсом" или "Кентавром". Их встреча с вирусом протекает бессимптомно", – пояснил Продеус.

Ранее россиян призвали вакцинироваться или ревакцинироваться на фоне наблюдающегося по всему миру роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Вместе с тем эксперт предположил, что, вероятно, вводить серьезные антиковидные меры не будут. Он связал это с относительно легкой формой болезни, которая сегодня фиксируется у большинства заразившихся.

