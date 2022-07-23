Мигранты могут завезти в Россию полиомиелит, заявили в Роспотребнадзоре. Вспышку этого заболевания в РФ назвали маловероятной, поскольку вакцинация против вируса проводится еще в детстве. Тем не менее медики призывают быть внимательными. Например, в США уже зафиксиррован случай заражения. Это произошло впервые за 40 лет. Властям в российских регионах советуют активизировать прививочную кампанию. Наибольшую опасность в плане заражения, по словам медиков, представляют приезжие из Афганистана, Пакистана и Мозамбика.

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