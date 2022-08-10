Иммунолог призвал не паниковать из-за нового варианта "Омикрона"

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Несмотря на стремительное распространение нового варианта "Омикрона" – "Ниндзя" – число смертей из-за болезни продолжает снижаться. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, вероятнее всего, новый вариант штамма получил название из-за способности частично обходить антитела человека. Однако, отметил эксперт, подобные заявления иностранных врачей правдивы только наполовину. Заражению подвержены те группы людей, которые прививались или перенесли болезнь давно.

"Пора делать новую вакцину, которая будут защищать от новых штаммов коронавируса. Но торопиться тоже не имеет смысла. Вирус не усугубляет течение болезни", – сообщил Жемчугов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Ожидается, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

