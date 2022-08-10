Иммунолог призвал не паниковать из-за нового варианта "Омикрона"

Фото: depositphotos/kasto
Несмотря на стремительное распространение нового варианта "Омикрона" – "Ниндзя" – число смертей из-за болезни продолжает снижаться. Об этом сообщил специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".
По его словам, вероятнее всего, новый вариант штамма получил название из-за способности частично обходить антитела человека. Однако, отметил эксперт, подобные заявления иностранных врачей правдивы только наполовину. Заражению подвержены те группы людей, которые прививались или перенесли болезнь давно.
"Пора делать новую вакцину, которая будут защищать от новых штаммов коронавируса. Но торопиться тоже не имеет смысла. Вирус не усугубляет течение болезни", – сообщил Жемчугов.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.
Ожидается, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 60%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: