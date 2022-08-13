В Братеевском парке началось пиротехническое шоу

В Братеевском парке проходит Международный фестиваль фейерверков "Ростех".

За безопасностью на фестивале следят сотни спасателей и пожарных. На месте дежурит специальная техника, в том числе – на воде.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.