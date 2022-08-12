В Госдуме предложили бороться с шумом от мотоциклов и машин на законодательном уровне. И придумали меры воздействия – штраф в 100 тысяс рублей или неделя общественных работ. Но наказывать будут не сразу – после третьего предупреждения. Если это не поможет, то привлекут к ответственности.



Но для начала нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Также нужна еще одна мера – обязать владельцев шумного транспорта устанавливать специальные устройства на выхлопной трубе, которые снизят уровень шума.

До этого эксперты опросили более 80 тысяч жителей из 15 регионов России. Почти 70% из них признались, что проблема шума их беспокоит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.