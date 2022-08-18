Собянин рассказал о реализации проекта "Мой район" в Отрадном, Северном и Южном Медведкове

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Динамичное развитие районов Отрадное, Северное и Южное Медведково улучшит качество жизни сотен тысяч москвичей, заявил Сергей Собянин.

"Три крупных района на северо-востоке Москвы, которые являются родным домом для 400 тысяч москвичей. Наша задача – сделать этот дом еще лучше. Для этого реализуем в Отрадном, Северном и Южном Медведкове целый ряд программ и проектов", – написал он в своем блоге.

Мэр отметил, что в Южном Медведково в одном из первых районов столицы начала реализовываться программа реновации. На данный момент идет заселение 6 новостроек, в общей сложности планируется расселить 18 домов с почти 4 тысячами человек.

В свою очередь, в Отрадном планируется реорганизовать бывшую промзону "Алтуфьевское шоссе". По словам градоначальника, проект разделен на несколько участков. Так, на одном из них площадью 29 гектаров инвестор должен будет построить 721 тысячу квадратных метров недвижимости, половину из которой составят промышленные корпуса и инновационные производства. А на площади в 251 тысячу квадратных метров будут возведены офисы, магазины, социальные объекты и жилье.

"В реализацию проекта планируется вложить 45,5 миллиарда рублей, что позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест – в первую очередь для жителей Отрадного и соседних районов", – отметил Собянин.

Кроме того, на северо-востоке столицы будет создан Парка Яуза, который расположится от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад, Сокольники и ВДНХ.

В настоящее время уже благоустроены пойма Яузы вдоль улицы Заповедной, пойма реки Чермянки от улицы Мусоргского до проспекта Дежнева и вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, а также территории вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов.

В парке проложены пешеходные маршруты, велодорожки, зоны для прогулок и отдыха у воды, обустроены смотровые площадки. Кроме того, был открыт экоцентр "Яуза".

Мэр Москвы добавил, что в 2022 году был благоустроен сквер "Северная медведица", построен межшкольный стадион в Ясном проезде, выполнена реабилитация Ясного и Медведковско прудов.

Развивается и социальная инфраструктура районов. Например, был открыт филиал № 1 детской городской поликлиники № 110 на улице Хачатуряна после комплексной реконструкции, выполнен капремонт детской музыкальной школы имени А. Гречанинова на Северном бульваре, обновлены здания библиотеки № 54, 56 и клуба "Товарищ".

В спорткомплексе "Медведково Арена" оборудовано футбольное поле. А на Полярной улице после капремонта открылся центр госуслуг "Мои документы".

В настоящее время реконструируется городская поликлиника № 107, строится детская поликлиника, ведется капитальный ремонт бассейна "Медведково" на Заповедной улице.

На улице Декабристов после реконструкции бывшего кинотеатра откроется районный центр "Место встречи "Байконур" с фитнес-центром, семейными кафе и ресторанами, летним кинотеатром на открытой веранде и культурно-досуговыми заведениями.

Для решения транспортных проблем в Отрадном, Северном и Южном Медведково реализуется несколько проектов, среди которых открытие станции Дегунино МЦД-1, а также открытие развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, благодаря чем будет увеличена пропускная способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы.

"Но главное – это скорое завершение строительства основного участка Московского скоростного диаметра, который даст множество новых вариантов быстрых и удобных поездок по городу", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы развились его территории.

Глава города напомнил, что четыре года назад в Левобережном появилась своя долгожданная станция метро "Беломорская", а также обратил внимание на то, что в программе реновации – 12 жилых домов Левобережного, которые подлежат расселению в 2025–2028 годах.

