Около 6 тыс человек отправлены из Москвы в Рязань для тушения лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Почти 6 000 человек отправили из Москвы в Рязань для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Дополнительно на тушение лесных пожаров в Рязанскую область направлено почти 6 тысяч человек и более 1,3 тысячи единиц техники, включая 302 сотрудников МЧС", – сообщил источник агентства.

Ранее начальник ГУ пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк сообщил, что обстановка с пожарами под Рязанью нестабильная и может осложниться в любой момент. По его словам, причиной нестабильности стали погодные условия.

Кроме того, ситуация с пожарами в Рязанской области остается тяжелой. Такой вывод был сделан при облетах и проведении разведки, добавил Гребенюк.

До этого сообщалось, что вертолеты из Москвы сбросили 2,7 тысячи тонн воды при тушении пожаров в Рязанской области. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что тогда для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно перебросили четыре тяжелых бульдозера.