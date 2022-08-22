Площадь лесного пожара в Каменском районе под Ростовом увеличилась до 10 га – МЧС

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Площадь лесного пожара в Каменском районе под Ростовом увеличилась до 10 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 17:20 по московскому времени площадь составляет около 10 гектаров", – говорится в сообщении.

Возгорание в Калитвинском участковом лесничестве произошло днем в понедельник, 22 августа. Тогда площадь пожара составляла 0,5 гектара.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров в Рязанской области до 9 тысяч человек. По его словам, несмотря на все предпринимаемые властями меры, пожары продолжают разгораться, наблюдаются верховые пожары, к очагам возгорания трудно подобраться. Чтобы локализовать их и затем ликвидировать, на место также были направлены 200 единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

