Зима в Центральной России окажется холоднее, чем годом ранее – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нынешняя зима в Центральной России окажется холоднее, чем в 2021 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", – цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха зимой может опуститься до -20 градусов и ниже. Специалисты спрогнозировали около двух подобных периодов. В целом температурные показатели будут варьироваться в пределах нормы.

Вильфанд добавил, что за последние 30 лет среднемесячная температура в январе повысилась на 3,1 градуса. Синоптики связывают это явление с процессом глобального потепления.

"В декабре, например, температура в Москве на 1,7 градуса повысилась, а в январе вообще на немыслимую величину – на 3,1 градуса температура стала выше при осреднении за 1991–2020 годы по сравнению с предшествующим периодом", – объяснил специалист.

Как отметил синоптик, температура имеет "немыслимую скорость".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что изменение климата сказывается на непредсказуемости погодных явлений. Поэтому зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.



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