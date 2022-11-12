Суточный рекорд тепла может быть установлен в субботу в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 12 ноября, в столице может установиться суточный рекорд тепла, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, воздух в городе может прогреться до +12 градусов.

"Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет плюс 9,3 градуса и установлен в 2010 году", – рассказал Леус.

Синоптик подчеркнул, что максимальная температура воздуха в столице составит плюс 10-12 градусов. По прогнозам, в Московской области будет плюс 8-13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что отрицательные температуры, солнечная погода и небольшой снег ожидаются в Москве со следующей недели.

Синоптик отметил, что уже в понедельник, 14 ноября, в Москве ожидается отрицательная температура и небольшой снег.

До этого синоптик рассказал, что в понедельник, по сравнению с субботой, температура опустится примерно на 10 градусов. По словам Вильфанда, такие резкие перемены погоды характерны для предзимья.



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