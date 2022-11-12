Дождь и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

В субботу, 12 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов тепла, в Подмосковье – 8–13 градусов. Ветер будет западного направления с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В столичном регионе из-за сильного ветра введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

В связи с непогодой столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах, а также не парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

На следующей неделе в Москве ожидается минусовая температура и снег. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу установится температура воздуха, соответствующая концу сентября, а уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.



МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с 12 ноября

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