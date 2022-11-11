18:02Общество
Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах Москвы 12 ноября
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Московский Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах 12 ноября из-за сильного ветра.
"Синоптики предупреждают: завтра в Москве с 10:00 до 23:00 ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.
Водителей также призвали не парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидаются минусовая температура и снег. По его словам, в субботу установится температура воздуха, соответствующая концу сентября, а уже во вторник москвичи перенесутся в третью декаду ноября.
Кроме того, Вильфанд ожидает, что в столице температура воздуха составит от 8 до 13 градусов. Таким образом, в выходные будет побит температурный рекорд, который держался с 1879 года.
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