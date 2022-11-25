Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ в Катаре

В Катаре закончился третий матч дня: Нидерланды – Эквадор. Команды сыграли вничью, игра закончилась со счетом 1:1.

В первом матче этого игрового дня Иран вырвал победу у Уэльса. Результат – 2:0, причем все голы забили в дополнительное время.

За несколько минут до финального свистка выписали первую красную карточку турнира. Ее получил вратарь Уэльса, и без него команда не справилась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.