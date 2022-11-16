Забитый Марадоной футбольный мяч продали на аукционе за 2,3 миллиона евро

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Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол "рукой бога", продали на торгах за 2,3 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначальная цена за мяч составила 570 тысяч евро, при этом предварительно предмет оценили в 2,8–3,4 миллиона евро.

В 1986 году Марадона в ходе матча 1/4 финала чемпионата мира сделал дубль в ворота представителей Англии. Один из мячей он забил рукой.

В мае стало известно, что футболку Марадоны, в которой он забил "рукой бога", продали за рекордные 9,28 миллиона долларов.

На тот момент сделка стала самой крупной за всю историю продаж спортивной атрибутики. Уточнялось, что стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона евро.

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