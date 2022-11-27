Футболисты "Зенита и Спартака" устроили массовую драку в конце матча

Фото: телеграм-канал Mash

Футболисты петербургского "Зенита" и московского "Спартака" устроили массовую драку после завершения основного времени матча заключительного тура Фонбет – Кубка России.

Главный судья Владимир Москалев в результате показал шесть красных карточек. Так, он удалил из команды "Зенита" Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома, а из "Спартака" – Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "Зенит" выиграл со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что японская сборная проиграла команде Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу костариканцев. Единственный гол в матче на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.



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