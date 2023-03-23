"Зенит" сыграл вничью с "Фенербахче" в товарищеском матче

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Зенит""

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с турецким "Фенербахче" в благотворительном товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе в Стамбуле.

Счет открыл Мерт Яндаш, но "Зенит" сравнял его на 21-й минуте благодаря нападающему Малкому. Российский клуб вывел вперед на 42-й минуте Клаудиньо, однако на 69-й минуте гол забил Бора Айдынлык.

Встреча закончилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу объявила состав на матч против Ирана. Так, в российской команде будут голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, защитники Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко и Даниил Хлусевич.

В роли полузащитников окажутся Антон Миранчук, Далер Кузяев, Данил Глебов, Арсен Захарян и Антон Зиньковский. Единственным нападающим станет Николай Комличенко.



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