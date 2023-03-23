Клуб НХЛ "Чикаго" отказался от формы с ЛГБТ-символикой из-за играющих за команду россиян

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" отказался от формы с ЛГБТ-символикой из-за играющих за команду россиян. Об этом пишет спортивный портал The Athletic.

Спортсмены отказались надевать свитеры с изображением радуги на разминке перед матчем регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс". Это решение было принято службой безопасности "Чикаго" из-за опасений, что у российских хоккеистов могут появиться проблемы на родине из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ, который был принят в декабре 2022 года.

В команде "Чикаго" играют трое россиян: вратарь Антон Худобин, защитник Никита Зайцев и форвард Павел Гоголев.

Ранее сообщалось, что проект приказа, регламентирующий, какую именно информацию можно отнести к пропаганде нетрадиционных отношений, смены полы и педофилии, подготовлен Роскомнадзором (РКН) и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ может вступить в силу осенью 2023 года. Срок действия критериев составляет 6 лет.



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