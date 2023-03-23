Сборная России по футболу объявила состав на матч против Ирана

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Ирана состоится в 20:00 23 марта в Тегеране. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Согласно информации, российскую команду на воротах будет представлять голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Защитниками выступят Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко и Даниил Хлусевич.

В роли полузащитников окажутся Антон Миранчук, Далер Кузяев, Данил Глебов, Арсен Захарян и Антон Зиньковский. Единственным нападающим станет Николай Комличенко.

До этого сборная России по футболу официально объявила о проведении товарищеского матча с национальной командой Ирака. Игра пройдет в 18:00 26 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор в марте. Всего были вызваны 29 футболистов, в том числе три дебютанта.

В РФС отметили, что Даниил Денисов, Данил Пруцев и Илья Помазун были вызваны в национальную команду впервые.

13 марта стало известно, что российская сборная выступит в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Его участниками также станут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

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