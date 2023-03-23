Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираком

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Сборная России по футболу официально объявила о проведении товарищеского матча с национальной командой Ирака, сообщает RT.

Сборные встретятся 26 марта в Санкт-Петербурге. Игра пройдет на "Газпром Арене" в 18:00.

Футболисты из Ирака прилетят в Санкт-Петербург в пятницу, 24 марта.

23 марта в Тегеране пройдет товарищеский матч, в котором сборная Ирана примет национальную команду России. Сборные сыграют на стадионе "Азади".

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор в марте. Всего в сборную вызвали 29 футболистов, в том числе трех дебютантов.

Сборная России выступит в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. В нем также примут участие страны, которые являются членами этой ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Афганистан. Еще одним участником станет приглашенная азиатская сборная, при этом пока не уточняется, из какой страны она будет.

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