Федерация хоккея России прокомментировала продление отстранения сборной РФ

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборной России от участия в соревнованиях не является конструктивным. Оно не несет пользы мировому хоккею, сообщила пресс-служба Федерации хоккея РФ (ФХР).

Организация указала, что международные соревнования представляют собой состязания сильнейших спортсменов мира. Они не предусматривают дискриминацию по национальному или этническому признаку.

"Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах", – говорится в заявлении.

Организация отметила, что отстранение произошло по выдуманной причине "безопасности участников". Федерация хоккея РФ будет продолжать предпринимать усилия для возвращения команд на соревнования.

До этого совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Оно было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным.

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