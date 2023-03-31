Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготавливают к проведению протезирования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, врачи обращают внимание на улучшение состояния фигуриста.

"Родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование. Это возможно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели", – говорится в сообщении.

Источник отметил, что на протяжении лечения медики проводили консультации с врачами из Германии. К Костомарову приезжали профессора для корректировки лечения, добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что врачам удалось остановить распространение некроза у Костомарова. По данным прессы, спортсмену продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию.

Кроме того, стало известно, что Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке. Спортсмену также якобы провели процедуру по очищению трахеостомы – это место смыкания трахеи и окружающей среды.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук, передавали СМИ.

17 марта сообщалось, что Костомарову ампутировали голени обеих ног и всю кисть руки. Позднее СМИ со ссылкой на окружение Костомарова писали о заметном улучшении состояния спортсмена.

Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

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