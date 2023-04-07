Костомарова готовят к протезированию – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, спортсмен пробудет в реанимации минимум два-три месяца. Вместе с тем источник уточнил, что это не указывает на критичность ситуации.

"Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше", – сказал он.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. После у спортсмена начались проблемы с кровообращением, которые, по данным СМИ, привели к отмиранию тканей.

В результате фигуристу якобы ампутировали сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем, писали СМИ, ему была проведена ампутация голени обеих ног и кисти руки.



Роман Костомаров находится в стабильном состоянии – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!