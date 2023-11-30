ГД: отмена транспортного налога для участников СВО – одна из эффективных мер поддержки

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Отмена транспортного налога для участников спецоперации на Украине является одной из эффективных мер поддержки. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает Агентство "Москва".

С его слов, транспортный налог относится к региональным, поэтому в каждом субъекте РФ местные власти принимают отдельное решение по этому вопросу, из-за чего параметры льготы могут варьироваться. Он отметил, что в зависимости от региона обычно освобождается одно принадлежащее участнику СВО транспортное средство с мощностью двигателя до 150–200 лошадиных сил. Также льгота может распространяться на отдельные мотоциклы и моторные лодки, добавил депутат.

Выборный считает, что на данный момент получилось выстроить многомерную систему поддержки, направленную на оказание помощи защитникам Отечества, и льгота по транспортному налогу для участников СВО вошла в единый стандарт поддержки.

Стандарт, по его словам, разработала рабочая группа во вопросам СВО под руководством первого вице-спикера Совфеда РФ Андрея Турчака. Его сформировали на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи, а позже документ отправили Владимиру Путину. Парламентарий подчеркнул, что выработанные в регионах лучшие подходы становятся частью общефедеральных стандартов мер поддержки.

Кроме того, Выборный рассказал, что работа столичного Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей стала образцом адресности, эффективности и высокого качества оказания помощи. Так, центр в Береговом проезде каждый день помогает сотням защитникам Родины и их родным, туда обращаются как лично, так и по телефону или электронной почте. Все обратившиеся получают оперативную поддержку, в основе которой лежат забота, доброжелательность и стремление понять каждую ситуацию, подытожил депутат.

Ранее зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что участников СВО из Москвы будут поддерживать в соответствии с федеральным подходом.

Он отметил, что в регионах в настоящее время прорабатывается механизм выделения субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей участникам спецоперации и членам их семей, проживающим в газифицированных населенных пунктах. Кроме того, добавил Орлов, в столице, где вопрос газа не очень актуален, востребовано индивидуальное жилищное строительство. Он считает хорошим шагом дать равный доступ и к этой мере поддержки.

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