СФ одобрил закон о механизме освобождения от наказания контрактников СВО

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Совет Федерации одобрил закон о механизме освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период СВО.

Документ дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ отдельными статьями, в которых прописан действующий сегодня механизм освобождения от ответственности для тех, кого призвали на службу по мобилизации, или тех, с кем ВС РФ заключили контракт в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Закон не распространяется на подозреваемых, обвиняемых и отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

Законопроект внесли в ГД 6 марта. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, документ временный и распространяется на правонарушения, которые были совершены до его вступления в силу.

Также председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что при принятии законопроекта осужденные за уголовные преступления получат шанс реабилитироваться в глазах общественности за участие в СВО.

Он добавил, что корректировки Федерального закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции" предусматривают освобождение от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести, отбытия наказания за них, также предоставляется погашение судимости.