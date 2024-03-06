В СФ прокомментировали законопроект о снятии судимости за участие в СВО

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Осужденные за уголовные преступления могут получить шанс на реабилитацию в глазах общества за участие в спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" сообщил сенатор, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что для российского законодательства это не новелла, всего лишь обновляются процедурные моменты. Речь идет об изменениях Федерального закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Корректировки предусматривают освобождение осужденных от уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести, отбытия наказания за них, также предоставляется погашение судимости.

Отмечается, что из списка преступлений исключили те, которые несут угрозу общественной безопасности, а также преступления против половой неприкосновенности, терроризм, экстремизм и диверсионную деятельность против РФ.

Законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания осужденных, заключивших контракт о прохождении военной службы в период СВО, внесли в Госдуму 6 марта. Со слов председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова, документ временный и распространяется на преступления, совершенные до его вступления в силу.

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