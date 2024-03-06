В Госдуму внесли проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

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В ГД внесли законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии в период СВО. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, утвержденный еще в прошлом году закон об особенностях уголовного наказания для лиц, которые задействованы в зоне проведения спецоперации, предоставил возможность совершившим уголовные преступления гражданам подписать контракт с российской армией для участия в СВО.

"Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса РФ", – передает слова Крашенинникова пресс-служба комитета ГД.

Ранее стало известно, что в нижнюю палату парламента внесли инициативу об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны. По информации СМИ, с 2020 года подобные факты установили суды в 13 российских регионах: Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском крае, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях.

