ГД приняла закон о добровольцах Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о праве Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на участников добровольческих формирований будут распространяться соцгарантии и льготы, действующие на данный момент для военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев, которые содействуют Вооруженным силам (ВС) РФ.

Соответствующее право Росгвардии по решению Владимира Путина прописывается в законе "Об обороне". Формирования добровольцев могут привлекать к выполнению задач в оборонной области в период действия военного положения, мобилизации, в условиях вооруженного конфликта, при использовании войск нацгвардии за пределами страны и при введении режима контртеррористической операции.

Подчеркивается, что ведомственные акты Росгвардии будут определять порядок поступления желающих в формирования. Помимо этого, именно Росгвардия будет принимать решение о численности формирований, районах их действия, порядке работы, задачах, сроке использования формирований.

Чтобы поступить в добровольческие формирования, нужно будет заключать контракты, указано в документе.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в октябре. Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект на рассмотрение палаты в сентябре.

В ноябре ГД приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за преступления против военной службы для участников добровольных формирований. Теперь на них могут распространиться отдельные пункты статей Уголовного кодекса РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы.

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