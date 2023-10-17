ГД приняла в I чтении проект о добровольцах Росгвардии

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Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, согласно которому Росгвардия может иметь в своем составе добровольческие формирования. Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект на рассмотрение палаты в сентябре.

Уточняется, что на добровольцев будут распространяться социальные гарантии и льготы, действующие на данный момент для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих ВС РФ в выполнении задач.

В законе "Об обороне" предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента РФ. Они могут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, в условиях вооруженного конфликта, в случае введения режима контртеррористической операции, действия военного положения и при использовании войск нацгвардии за пределами России.

Ранее думский комитет по безопасности и противодействию коррупции призвал парламентариев принять в I чтении проект о добровольцах Росгвардии.

Также законопроект о праве Росгвардии сделать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия внесли в ГД. Лишь статус ГИС сможет создать защищенную систему, сертифицируемую ФСБ и ФСТЭК, поэтому ее создание должно быть закреплено законом, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

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