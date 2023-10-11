Комитет ГД рекомендовал принять в первом чтении проект о добровольцах Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции призвал парламентариев принять в первом чтении проект о добровольцах Росгвардии.

Инициатива поступила в Госдуму в сентябре. Ее авторы предлагают предусмотреть возможность создания добровольческих формирований в составе Росгвардии. Парламентарии также считают, что у этих добровольцев должны быть такие же льготы, как и у мобилизованных, контрактников и у содействующих ВС РФ в выполнении задач.

В законопроекте говорится, что такие формирования будут создаваться Росгвардией по решению президента России. Для этого необходимо будет внести соответствующие изменения в закон "Об обороне".

Добровольцев смогут задействовать в рамках выполнения задач в области обороны в периоды мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта или в рамках действия режима контртеррористической операции, а также при использовании войск нацгвардии за пределами страны.

Ранее Минтруд РФ подготовил инициативу, благодаря которой ежемесячные денежные выплаты ветеранам СВО будут назначать без заявления.

В министерстве уточняли, что все необходимые данные для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Такой проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Подобная мера позволит ветеранам СВО и не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами получать их со дня признания ветераном боевых действий.



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