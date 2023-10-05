Шойгу сообщил, что за месяц в РФ набрали 38 тыс добровольцев для участия в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последний месяц набраны около 38 тысяч добровольцев для участия в спецоперации. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращается в третий раз", – отметил министр.

При этом он выделил отдельно и работу российских субъектов. Так, Шойгу привел в пример Якутию, где глава республики Айсен Николаев самостоятельно занимается вопросом набора добровольцев на службу.

"Отряд добровольцев Якутии уже обрел боевую славу. Руководитель отряда Александр Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил", – добавил глава ведомства.

Кроме того, Шойгу рассказал, что на данный момент было собрано девять резервных полков для каждого подразделения войск в зону СВО. Сейчас их состав постоянно пополняется, уточнил глава Минобороны РФ.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа (ЮВО). В свою очередь, начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил министру, что подготовка контрактников и добровольцев осуществляется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке.

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