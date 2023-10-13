Проект о праве Росгвардии иметь свою ГИС в сфере оборота оружия внесен в ГД

Фото: ТАСС/Юлия Чудинова

Законопроект о праве Росгвардии сделать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия внесен в ГД. Авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Об этом сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, новый проект позволит Росгвардии иметь свою ГИС в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Лишь статус ГИС сможет создать защищенную систему, сертифицируемую ФСБ и ФСТЭК. Именно поэтому ее создание должно быть закреплено законом, отметил депутат.

В сентябре депутаты и сенаторы подготовили пакет законопроектов, который разрешит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

В законопроекте указано, что они будут создаваться Росгвардией по решению президента РФ. Для этого надо будет внести соответствующие изменения в закон "Об обороне".

Добровольцев смогут задействовать для оборонных действий при объявлении мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта или в рамках действия режима контртеррористической операции, а также при использовании войск национальной гвардии за пределами России.

Росгвардейцы стали охранять московских таксистов