РФ не допустит существования в своих границах страны, намеренной отобрать Крым – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заверил, что Москва продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории страны.

Представитель Кремля напомнил, что у РФ появилось четыре новых субъекта федерации, и для государства главное – обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом.

Он заметил, что Россия находится в состоянии войны. По его словам, это начиналось как специальная военная операция, однако как только коллективный Запад стал ее участником на стороне Украины, для РФ это уже стало войной.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Киева. Президент добавил, что переговоры должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной