Песков: РФ не изменила свою позицию по созданию санитарной зоны на Украине

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Правительство России придерживается своей позиции по созданию санитарной зоны, чтобы обезопасить российские города от ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Радио 1".

Официальный представитель Кремля не раз высказывался о пользе санитарной зоны не только как о способе защиты, но и как возможности отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов России.

Ранее Владимир Путин не исключил, что Россия будет вынуждена с учетом атак ВСУ на Белгородскую область создать санитарную зону на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Он уточнил, что ее глубина будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

По словам Пескова, российский лидер подразумевал необходимость обезопасить социальные объекты и жилые дома на территориях, по которым Украина наносит удары.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны не понадобится.

