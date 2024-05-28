Сальдо заявил, что в Крынках нашли подвалы, заваленные телами украинских военных

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В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области ВС РФ продолжают находить подвалы, которые завалены телами украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки – подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев", – написал он.

По словам Сальдо, сейчас Крынки зачищены от украинских боевиков, а на левобережье остаются лишь немногие "замученные и голодные украинские солдаты", прячущиеся в растительности.

Ранее Владимир Путин заявил, что село Крынки в Херсонской области находится полностью под контролем ВС РФ. Однако он не исключил, что вражеские войска попробуют вновь атаковать населенный пункт.

До этого Сальдо рассказал, что бойцы группировки войск "Днепр" подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. В течение суток российские военные наносили удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу, поделился губернатор.