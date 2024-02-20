Путин заявил, что село Крынки находится полностью под контролем ВС РФ

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Село Крынки в Херсонской области находится полностью под контролем ВС РФ. Однако не исключено, что вражеские войска попробуют вновь атаковать населенный пункт, заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Михаил Владимирович (Теплинский. – Прим. ред.) доложил, что этот населенный пункт на левом берегу Днепра практически, ну не практически, а полностью, под нашим контролем", – сказал президент РФ.

Путин указал на безрассудные действия противника, которые, по его мнению, могут повториться. Президент обратился к Шойгу с просьбой учитывать такую вероятность. Министр, в свою очередь, подтвердил, что сейчас зачистка населенного пункта завершена. Он заявил, что вторая попытка ВСУ взять Крынки будет "дорогой в один конец".

Шойгу подчеркнул, что освобождение Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ. По его словам, подразделения украинской армии в Крынках хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. Для этого они сосредоточили там четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты.

"Они очень крепкие ребята. Часть из них была в Мариуполе, они были хорошо подготовлены, обучены, в том числе за рубежом, вооружены", – отметил министр.

В беседе с ТАСС Шойгу объяснил, что Украина ставила задачу показать США результаты действий ВСУ в Крынках, однако украинская армия потеряла там 3,4 тысячи бойцов.

Что касается оставшихся военнослужащих ВСУ, им предоставили возможность сдаться, рассказал министр. Соответствующие объявления звучат из громкоговорителей, а также распространяются листовки и СМС, добавил он.

"Продолжаем эту работу, даже если видим и понимаем, что там остались, может быть, единицы", – резюмировал он.

Ранее Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Уточнялось, что город, превращенный в сильный укрепрайон ВСУ, был взят под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.



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