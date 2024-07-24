Новости часа: предвыборный штаб Трампа пожаловался на Харрис в избирком США

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа пожаловался на Камалу Харрис в избирком. Там заявили, что она пытается незаконно получить более 91 миллиона долларов из средств, оставшихся от избирательной кампании действующего лидера Штатов Джо Байдена.

Тем временем в селе на юго-западе Киргизии сошел мощный сель, вызванный дождями. Потоки грязи затопили дома, больницу, торговый центр, пять мостов, смыли больше 20 легковых автомобилей и спецтехнику. При этом, обошлось без пострадавших. В данный момент спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

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