Лукашенко призвал привлечь политзаключенных для ликвидации последствий урагана

Фото: kremlin.ru

Для ликвидации последствий урагана, прошедшего в Белоруссии, нужно привлечь заключенных, в том числе "так называемых политзаключенных". Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на селекторном совещании, посвященном соответствующим мероприятиям. Видеозапись с совещания опубликована в телеграм-канале "Пул Первого".

"Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает: у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране", – заявил Лукашенко.

По его словам, к работам нужно привлечь граждан и "особенно этих дармоедов". Он сравнил прошедший ураган с "войной, только без стрельбы". Поэтому, считает глава Белоруссии, все должны помогать.

Ранее Лукашенко сказал, что на случившуюся бурю в Белоруссии не последовала адекватная реакция. Он отметил, что в республике есть и "настоящие мужики", пришедшие на помощь при уборке завалов. Однако среди граждан были и те, кто ожидал решения всех проблем со стороны властей, подчеркнул белорусский лидер.