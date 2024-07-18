Белоруссия введет безвизовый режим для граждан еще 35 стран Европы

Фото: 123RF/kalyanby

Власти Белоруссии введут с 19 июля безвизовый режим въезда для граждан еще 35 стран Европы. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил данную инициативу, призванную продемонстрировать открытость и миролюбие республики, приверженность принципам добрососедства, а также упростить межчеловеческие контакты и улучшить свободу передвижения.

Временный безвизовый режим распространяется на въезд, выезд и пребывание в Белоруссии через все наземные и воздушные международные пункты пропуска.

В список стран для безвизового режима вошли Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Румыния, Франция, Германия, Чехия и прочие государства.

С 19 июля европейские граждане смогут приезжать в Белоруссию по действительным документам и находиться на территории республики не более 30 суток со дня въезда. Безвизовый режим будет действовать до 31 декабря этого года.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил в интервью ОНТ, что данный режим не будет распространяться на владельцев дипломатических и служебных паспортов.

По словам министра, решение о введении безвизового режима было принято Минском на фоне того, как власти соседних стран "закрываются" и создают препятствия для развития трансграничного сотрудничества и контактов между людьми. Рыженков назвал такие действия грубым нарушением конвенций ОБСЕ, Совета Европы и Евросоюза.

Ранее правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан России на постоянный.

Кроме того, российская сторона проводит переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом. На данный момент двусторонние соглашения о безвизе действуют с 65 странами, а 15 из них были заключены за последние 4 года.