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Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц официально согласился баллотироваться на должность вице-президента США от Демократической партии в рамках предстоящих президентских выборов. Об этом он заявил на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

"Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну", – приводит РИА Новости слова Уолца.

В рамках съезда партии ее члены также утвердили действующего вице-президента США Камалу Харрис кандидатом от Демократической партии на пост американского президента.

По словам сенатора Алексея Пушкова, бывший президент США Барак Обама при помощи Харрис хочет получить для себя "третий срок" в Белом доме. Сенатор считает, что именно Обама стоит во главе кампании вице-президента.