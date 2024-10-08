Харрис заявила, что не готова к встрече с Путиным по Украине без Киева

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с Владимиром Путиным по Украине без участия Киева. Об этом она сообщила в интервью CBS News.

Действующий вице-президент США также не стала однозначно отвечать на вопрос, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на предстоящих выборах. По ее словам, этот вопрос будет решаться, если и когда для этого придет время.

Харрис в случае победы на выборах будет заинтересована в соглашении с РФ по контролю над вооружениями, считает экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн. По его мнению, Харрис будет в этом вопросе намного способнее, чем экс-президент Дональд Трамп.

Представители штаба Харрис также хотели бы заморозить конфликт на Украине перед началом президентских выборов, заявлял политолог Сергей Марков. По его данным, 83% граждан Штатов опасаются, что конфликт между Россией и США может перерасти в ядерную войну.