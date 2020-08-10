В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу

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Заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов считает, что США на фоне пандемии готовы удушить европейские страны ради своих интересов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Европа следует американским указаниям. "Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите", – подчеркнул он.

Венедиктов добавил, что Штаты уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, тем самым показывая Евросоюзу, "кто здесь хозяин".

В частности, он напомнил, что США предпринимают все меры, чтобы ЕС не получал дешевый газ по "Северному потоку – 2".

Ранее палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2". Согласно ему, под ограничения попадают компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.