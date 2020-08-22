Viber закрывает офис в Белоруссии

14:34
Фото: depositphotos/pressmaster
В связи с протестами в Белоруссии и четырехдневной блокировкой интернета компания Viber закрывает офис в стране. Об этом заявил гендиректор компании Джамел Агауа, сообщает "Газета.ру".
"Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице", – подчеркнул Агауа.
Он рассказал, что меры предприняты из соображений безопасности. Все сотрудники компании продолжат работу дистанционно.
Глава компании также добавил, что двое сотрудников были задержаны ранее. На данный момент один из них отпущен, второй находится в больнице.
Протестные акции начались в Белоруссии на фоне президентских выборов в стране. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
В свою очередь, Лукашенко поручил военному командованию республики задействовать "самые жесткие меры", чтобы защитить территориальную целостность Белоруссии.
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: