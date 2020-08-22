Viber закрывает офис в Белоруссии

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В связи с протестами в Белоруссии и четырехдневной блокировкой интернета компания Viber закрывает офис в стране. Об этом заявил гендиректор компании Джамел Агауа, сообщает "Газета.ру".

"Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице", – подчеркнул Агауа.

Он рассказал, что меры предприняты из соображений безопасности. Все сотрудники компании продолжат работу дистанционно.

Глава компании также добавил, что двое сотрудников были задержаны ранее. На данный момент один из них отпущен, второй находится в больнице.

Протестные акции начались в Белоруссии на фоне президентских выборов в стране. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.

14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

В свою очередь, Лукашенко поручил военному командованию республики задействовать "самые жесткие меры", чтобы защитить территориальную целостность Белоруссии.