Лавров призвал не использовать выборы в Белоруссии для подрыва диалога с обществом

14:16
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Выборы в Белоруссии нельзя использовать, чтобы подорвать нормальный диалог между властью и обществом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", – сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
Он выразил мнение, что не стоит пытаться использовать эту ситуацию для того, чтобы "подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным".
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она выступила с видеообращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.
Ранее Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что готова к диалогу с властями республики. Она призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.
На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
Ранее в результате несогласованной акции у Минского тракторного завода были задержаны два человека. Отмечается, что путь сотрудникам завода на работу у проходной МТЗ преграждали участники несанкционированного мероприятия. После просьбы сотрудников органов внутренних дел им разойтись отдельные граждане проигнорировали призыв.
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